Газоизмерительная станция IGB близ Стара-Загоры будет готова в мае

Газоизмерительная станция интерконнектора Греция-Болгария (IGB) близ Стара-Загоры будет полностью достроена в мае.

Газоизмерительная станция интерконнектора Греция-Болгария (IGB) близ Стара-Загоры будет полностью достроена в мае.

Как сообщил Report оператор IGB - ICGB, строительство линейной части проекта IGB завершено, а в первой половине мая было проведено тестирование на целостность трубопровода по всей длине, продолжается дальнейшая проверка качественных характеристик трубопровода.

"Линейная часть уже зарегистрирована Болгарским государственным агентством по метрологии и техническому надзору, скоро будет выдан акт первоначальной проверки. На газоизмерительной станции близ Стара-Загоры все еще ведутся отделочные работы, которые завершены на 94%", - сообщили в операционной компании.

В ближайшее время должны быть проведены функциональные испытания станции, в том числе с использованием объемов природного газа. В июне этот процесс будет повторен для газоизмерительной станции недалеко от греческого города Комотини, где также продолжается строительство.

"На территории Болгарии трубопровод IGB уже успешно подключен к национальной газотранспортной сети Bulgartransgaz", - сказали в компании.

Все усилия по-прежнему сосредоточены на скорейшем завершении строительных работ и проведении испытаний с реальными объемами газа по всему маршруту трубопровода, подчеркнули здесь.

IGB развивается в синергии с другими крупными проектами, такими как Трансадриатический газопровод (TAP), Трансанатолийский газопровод (TANAP) и терминал сжиженного природного газа близ Александруполиса (Греция), что позволит получить доступ к множеству новых рынков, особенно в регионе Юго-Восточной Европы.

Пропускная способность трубопровода IGB составляет 3 млрд куб. м в год в направлении из Греции в Болгарию, она может быть увеличена до 5 млрд куб. м в год после установки компрессорной станции, что позволит осуществлять обратный поток при наличии рыночного интереса.