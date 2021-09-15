Газ в Европе незначительно подешевел после длительного ралли

Стоимость газа в Европе после резкого подорожания незначительно снизилась

Стоимость газа в Европе после резкого подорожания незначительно снизилась.

Как сообщает Report, по итогам торговой сессии октябрьские фьючерсы на газ (индекс TTF) подешевели до 796,1 долларов США за тыс. кубометров. Это на 0,8% меньше по сравнению с показателем на вторник.

В начале сессии цена газа составляла 835,2 доллара за тыс. кубометров, а в ходе торгов этот показатель достигал 963,9 долларов США.

Газ в Европе дорожает с апреля этого года. На цены оказывают давление и недостаточная загруженность газовых хранилищ, и сокращение объемов производства электроэнергии за счет возобновляемых источников.