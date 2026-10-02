G7 высвободит 100 млн баррелей нефти и нефтепродуктов для стабилизации рынка

Страны "Группы семи" (G7) договорились о координированном высвобождении 100 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в течение четырех месяцев для стабилизации мирового энергетического рынка.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7 по итогам онлайн-встречи.

Высвобождение запасов начнется немедленно и будет координироваться через Международное энергетическое агентство (МЭА). Значительная часть дизельного топлива должна быть высвобождена в первые 20 дней странами G7 и их партнерами.

Лидеры также договорились координировать графики технического обслуживания нефтеперерабатывающих заводов, чтобы избежать одновременного сокращения мощностей, и при возможности временно увеличить загрузку предприятий.

Кроме того, G7 призвала страны с крупными нефтеперерабатывающими мощностями нарастить выпуск нефтепродуктов, прежде всего дизельного топлива.

Страны группы подтвердили обязательство не вводить ограничения на экспорт энергоресурсов и энергетической продукции между государствами G7 и призвали других производителей воздержаться от подобных запретов.