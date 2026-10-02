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    G7 высвободит 100 млн баррелей нефти и нефтепродуктов для стабилизации рынка

    Энергетика
    • 02 октября, 2026
    • 18:58
    G7 высвободит 100 млн баррелей нефти и нефтепродуктов для стабилизации рынка

    Страны "Группы семи" (G7) договорились о координированном высвобождении 100 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в течение четырех месяцев для стабилизации мирового энергетического рынка.

    Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7 по итогам онлайн-встречи.

    Высвобождение запасов начнется немедленно и будет координироваться через Международное энергетическое агентство (МЭА). Значительная часть дизельного топлива должна быть высвобождена в первые 20 дней странами G7 и их партнерами.

    Лидеры также договорились координировать графики технического обслуживания нефтеперерабатывающих заводов, чтобы избежать одновременного сокращения мощностей, и при возможности временно увеличить загрузку предприятий.

    Кроме того, G7 призвала страны с крупными нефтеперерабатывающими мощностями нарастить выпуск нефтепродуктов, прежде всего дизельного топлива.

    Страны группы подтвердили обязательство не вводить ограничения на экспорт энергоресурсов и энергетической продукции между государствами G7 и призвали других производителей воздержаться от подобных запретов.

    Большая семерка (G7) Энергетический кризис
    G7 bazarı sabitləşdirmək üçün 100 milyon barel neft və neft məhsulu ehtiyatını dövriyyəyə buraxacaq
    G7 to release 100 million barrels of oil and petroleum products to stabilize market
    MiniBoss
    MiniBoss

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