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    G7 bazarı sabitləşdirmək üçün 100 milyon barel neft və neft məhsulu ehtiyatını dövriyyəyə buraxacaq

    Energetika
    • 02 oktyabr, 2026
    • 19:17
    G7 bazarı sabitləşdirmək üçün 100 milyon barel neft və neft məhsulu ehtiyatını dövriyyəyə buraxacaq

    "Böyük yeddilik" (G7) ölkələri dünya enerji bazarını sabitləşdirmək məqsədilə dörd ay ərzində 100 milyon barel neft və neft məhsulunun ehtiyatlardan dövriyyəyə buraxılması barədə razılığa gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə G7 liderlərinin onlayn görüşünün yekunlarına dair birgə bəyanatında bildirilib.

    Ehtiyatların dövriyyəyə buraxılmasına dərhal başlanılacaq və Beynəlxalq Enerji Agentliyi (IEA) vasitəsilə əlaqələndiriləcək. Dizel yanacağının əhəmiyyətli hissəsi ilk 20 gün ərzində G7 ölkələri və onların dövlətlər tərəfindən bazara çıxarılmalıdır.

    Liderlər, həmçinin güclərin eyni vaxtda azalmasının qarşısını almaq üçün neft emalı zavodlarının texniki xidmət qrafiklərini əlaqələndirmək və imkan daxilində müəssisələrin yüklənməsini müvəqqəti olaraq artırmaq barədə razılığa gəliblər.

    Bundan əlavə, G7 böyük neft emalı güclərinə malik ölkələri neft məhsullarının, ilk növbədə dizel yanacağının istehsalını artırmağa çağırıb.

    Qrup ölkələri G7 dövlətləri arasında enerji resursları və enerji məhsullarının ixracına məhdudiyyət qoymamaq öhdəliyini təsdiqləyib və digər istehsalçıları da bu cür qadağalardan çəkinməyə çağırıb.

    Böyük Yeddilik (G7) Neft məhsulları
    G7 высвободит 100 млн баррелей нефти и нефтепродуктов для стабилизации рынка
    G7 to release 100 million barrels of oil and petroleum products to stabilize market
    MiniBoss
    MiniBoss

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