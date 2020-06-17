Французский профессор: С возрождением экономики цена на нефть поднимется

"Если экономический застой стал причиной падения цен на нефть, значит, экономика нуждается в нефти. С возрождением экономики будет расти и цена на нефть".

Этими мыслями с французским бюро Report поделился замдиректора Института урбанизма Университета Сорбонны в Париже, профессор Жан-Антуан Дюпра (Jean-Antoine Duprat).

"Причиной падения цен на нефть стал упадок экономики. С добычей нефти должно быть и потребление. Когда в экономике происходит застой, снижается потребность в нефти. Нефть невозможно ни хранить, ни выбрасывать. В то же время нефть – сырье, которое непрерывно производится. Однако, если экономический застой привел к падению цен на нефть, значит, экономика нуждается в нефти. Как только экономика возродится, поднимется и цена на нефть".

Жан-Антуан Дюпра также рассказал, когда возродится экономика:

Жан-Антуан Дюпра

“Нефть преимущественно используется для производства электричества, передвижения автомобилей. Однако не будет забывать, что нефть – основное сырье для воздушного транспорта, движения самолетов. А это значит, что полного роста цен на нефть можно ожидать после полного восстановления международных авиасообщений. Возрождение экономики же с большой долей вероятности произойдёт не в этом году, а к концу 2021, в 2022 году".

Жан-Антуан Дюпра отметил, что причиной сегодняшнего снижения цен на нефть на мировом рынке является только экономический спад из-за коронавируса. Однако, по его словам, падение цен может быть вызвано общим политические согласием стран:

"Цена нефти на мировом рынке не регулируется только отношениями между продавцом и покупателем. Страны-производители нефти могут путем переговоров принять решение о цене на нефть. До распространения коронавируса Саудовская Аравия и Россия уже достигли договоренности по цене на нефть с целью поставить США в трудное положение. Эти страны и сегодня свободны делать совместные политические, стратегические выборы".