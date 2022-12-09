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Фонд возрождения Карабаха привлекут к созданию зоны "зеленой энергии" на освобожденных территориях

Фонд возрождения Карабаха привлекут к созданию зоны "зеленой энергии" на освобожденных территориях Фонд возрождения Карабаха (ФВК) будет привлечен к созданию зоны "зеленой энергии" на освобожденных от оккупации территориях.
Энергетика
9 декабря 2022 г. 14:24
Фонд возрождения Карабаха привлекут к созданию зоны зеленой энергии на освобожденных территориях

Фонд возрождения Карабаха (ФВК) будет привлечен к созданию зоны "зеленой энергии" на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, этот вопрос обсуждался на очередном заседании рабочей группы по координации и мониторингу в связи с применением зеленых технологий и требований энергоэффективности на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана под председательством министра энергетики Пярвиза Шахбазова.

На заседании обсудили работы по применению Плана мероприятий по созданию зоны "зеленой энергии" на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики на 2022-2026 гг., утвержденного постановлением Кабинета министров от 21 июня 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQarabağda “Yaşıl enerji” zonasının yaradılmasına QDF də cəlb ediləcək

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