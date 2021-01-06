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Fitch оценило решение ОПЕК+ для рынка нефти

Fitch оценило решение ОПЕК+ для рынка нефти ОПЕК+ по итогам заседания 5 января определил параметры своей сделки сразу на два месяца вперед: текущие условия соглашения продлены практически для всех стран, но Россия и Казахстан получили возможность нарастить добычу в феврале и марте
Энергетика
6 января 2021 г. 11:43
Fitch оценило решение ОПЕК+ для рынка нефти

Решение ОПЕК+ по параметрам сделки на февраль и март позитивно для рынка нефти, так как снижает вероятность его возврата к избытку предложения и должно оказать поддержку нефтяным ценам.

Как передает Report, так прокомментировал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

ОПЕК+ по итогам заседания 5 января определил параметры своей сделки сразу на два месяца вперед: текущие условия соглашения продлены практически для всех стран, но Россия и Казахстан получили возможность нарастить добычу в феврале и марте, а Саудовская Аравия и ряд других участников, напротив, решили дополнительно ее сократить.

"Для рынка новость позитивная: ОПЕК+ в целом пока не будет увеличивать добычу, это снижает вероятность того, что рынок перейдёт в состояние профицита и должно поддержать цены", — считает Маринченко.

Он отметил, что условия для России и Казахстана ставят эти страны в наиболее выигрышное положение из всех участников сделки. "Хорошо, что страны ОПЕК+ смогли прийти к консенсусу, но такое решение говорит о том, что переговоры явно были непростые и у стран-участниц был разный взгляд на то, как следует действовать в нынешних условиях", — подчеркнул эксперт.

Маринченко ожидает, что в 2021 году ОПЕК+ продолжит регулировать предложение на рынке нефти, чтобы избежать дисбаланса, даже если для этого придется находить такие нестандартные решения. "В ценовой войне, наподобие той, которая случилась в марте-апреле прошлого года из-за разногласий между Москвой и Эр-Риядом, никто не заинтересован", — заключил он.

Напомним, что новая сделка ОПЕК+ стартовала с мая 2020 года с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, затем с августа альянс ослабил ограничения до 7,7 миллиона, а на январь договорился о сокращениях в 7,2 миллиона. При этом ОПЕК+ условился пока принимать решения о дальнейшей добыче ежемесячно, в зависимости от условий рынка, но с шагом не более 500 тысяч баррелей. По решению от 5 января, добычу увеличат только Россия и Казахстан, в результате общее сокращение смягчится до 7,125 миллиона баррелей в сутки в феврале и 7,05 миллиона в марте.

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Версия на азербайджанском языке “Fitch”: OPEC+ qərarı neftin qiymətinə təkan verəcək
Версия на английском языке Fitch assesses OPEC + decision for oil market

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