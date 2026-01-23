Фариз Исмаилзаде: Выбор Баку штаб-квартирой CECECO - победа азербайджанской дипломатии

Выбор Баку в качестве штаб-квартиры Центра чистой энергии ОЭС (CECECO) - очередная победа азербайджанской дипломатии.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса, проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде на круглом столе в Университете ADA, приуроченном к Международному дню чистой энергии.

"Это, по сути, превращение Баку в мировой дипломатический центр. В Азербайджане уже открыли свои офисы ряд международных организаций, в том числе недавно созданный этот международный энергетический центр", - заявил Исмаилзаде.

Отметим, что Центр чистой энергии в Баку, Устав которого вступил в силу 26 августа 2025 года, станет ключевой платформой для ускорения энергетического перехода в регионе. Его деятельность будет сосредоточена на развитии низкоуглеродной и устойчивой к изменению климата энергетической инфраструктуры, содействии развитию производства и услуг с более высокой добавленной стоимостью, а также облегчении передачи знаний и технологий между странами ОЭС в рамках Глобальной сети региональных центров по устойчивой энергетике (GN-SEC).

CECECO обеспечит техническую помощь, подготовку специалистов и мобилизацию инвестиций для внедрения решений на местах.