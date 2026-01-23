İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Energetika
    • 23 yanvar, 2026
    • 10:02
    Fariz İsmayılzadə: Bakının CECECO-nun qərargahı seçilməsi Azərbaycan diplomatiyasının qələbəsidir

    İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Təmiz Enerji Mərkəzinin (CECECO) qərargahı olaraq Bakının seçilməsi Azərbaycan diplomatiyasının növbəti qələbəsidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin deputatı, ADA Universitetinin prorektoru Fariz İsmayılzadə ali təhsil ocağında Beynəlxalq Təmiz Enerji Günü Münasibətilə keçirilən dəyirmi masada bildirib.

    "Bu, əslində, Bakının dünya diplomatiya mərkəzinə çevrilməsidir. Azərbaycanda artıq bir sıra beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən bu yaxınlarda yaradılmış bu beynəlxalq enerji mərkəzi öz ofislərini açıb", - F.İsmayılzadə qeyd edib.

    Qeyd edək ki, Nizamnaməsi 2025-ci il avqustun 26-da qüvvəyə minən Bakıdakı Təmiz Enerji Mərkəzi regionda enerji keçidini sürətləndirmək üçün əsas platforma olacaq. Onun fəaliyyəti aşağı karbonlu və iqlim dəyişikliyinə davamlı enerji infrastrukturunun, daha yüksək əlavə dəyərə malik istehsal və xidmətlərin inkişafına kömək etməyə, həmçinin Dayanıqlı Enerji üzrə Regional Mərkəzlərin Qlobal Şəbəkəsi (GN-SEC) çərçivəsində İƏT ölkələri arasında bilik və texnologiyaların ötürülməsini asanlaşdırmağa xidmət edəcək.

    CECECO yerlərdə həllərin tətbiqi üçün texniki yardımın göstərilməsini, mütəxəssislərin hazırlanmasını və investisiyaların səfərbər edilməsini təmin edəcək.

