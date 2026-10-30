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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Azərbaycanın daha dörd sərbəst güləşçisi dünya çempionatında mübarizəyə başlayır

    Fərdi
    • 30 oktyabr, 2026
    • 09:01
    Azərbaycanın daha dörd sərbəst güləşçisi dünya çempionatında mübarizəyə başlayır

    Azərbaycanın dörd sərbəst güləşçisi Qazaxıstanın paytaxtı Astanada keçirilən dünya çempionatında bu gün mübarizəyə start verəcək.

    "Report"un məlumatına görə, Nurəddin Novruzov (61 kq), Kənan Heybətov (70 kq) və Arseniy Djioyev (86 kq) və Giorgi Meşvildişvili (125 kq) xalça üzərinə çıxacaq.

    N.Novruzov, K.Heybətov və G.Meşvildişvili ilk mərhələdən azaddır.

    A.Djioyev Bəhreyn təmsilçisi Xıdır Saypudinovla (Bəhreyn) üz-üzə gələcək.

    Ötən gün mübarizəyə qoşulan sərbəst güləşçilərdən Rəşid Babazadə (65 kq) və Maqomedxan Maqomedov (97 kq) medal şanslarını itirib.

    Xatırladaq ki, daha əvvəl yunan-Roma güləşçilərindən Eldəniz Əzizli (55 kq) və Sənan Süleymanov (77 kq) qızıl, Nihat Məmmədli (63 kq) gümüş medal qazanıb.

    Nurəddin Novruzov Kənan Heybətov Arseniy Djioyev Giorgi Meşvildişvili Güləş üzrə dünya çempionatı
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