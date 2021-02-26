ExxonMobil списала более 7 млрд баррелей доказанных запасов нефти

Самая большая часть «списанных» активов пришлась на канадские нефтеносные пески

ExxonMobil осуществила наиболее масштабный пересмотр своих разведанных запасов в современной истории корпорации.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, американская энергетическая компания сократила доступные ей ресурсы нефти почти на треть.

Exxon сообщила, что на конец 2020 года ее доказанные запасы черного золота составили 15,3 млрд баррелей. Годом ранее корпорация оценивала их в 22,44 млрд баррелей. Самая большая часть «списанных» активов пришлась на канадские нефтеносные пескиМ. Однако это не означает, что ExxonMobil отказалась от них навсегда.

«Среди факторов, которые могут привести к тому, что в будущем часть этих объемов будет снова признана доказанными запасами, — восстановление базы цен SEC, сокращение затрат, операционная эффективность и увеличение запланированных капитальных затрат», — отмечается в заявлении корпорации.

Ранее в этом году она сообщила о первых годовых убытках за четыре десятилетия из-за пандемии. В этой связи Exxon изменила приоритеты своей деятельности. Она сосредоточилась на высокодоходных активах, таких как бассейн Permian и Гайана. И отказалась от того, что считает несущественными активами.

«Мы продолжаем улучшать наш портфель, продавая менее важные активы и сосредотачивая наши инвестиции на выгодных проектах, которые являются одними из лучших в отрасли, – заявил старший вице-президент ExxonMobil Нил Чапман. — В наших планах развития приоритет отдается Гайане, бассейну Permian, Бразилии, а также экспорту СПГ. Новая стратегия нацелена на увеличение потенциала прибыли и создание значительного денежного потока для финансирования будущих капитальных вложений, сокращения долга и поддержания надежных дивидендов».

Напомним, что ExxonMobil договорилась с норвежской компанией HitecVision о продаже последней из своих долей в месторождениях Северного моря. Соответствующее соглашение уже подписано, сумма сделки превысит 1 млрд долларов США.