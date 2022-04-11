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Евросоюз обсудит возможность нефтяного эмбарго в отношении России

Евросоюз обсудит возможность нефтяного эмбарго в отношении России Главы МИД Евросоюза обсудят в понедельник возможность введения санкций в отношении российского нефтяного сектора из-за ситуации вокруг Украины.
Энергетика
11 апреля 2022 г. 12:46
Евросоюз обсудит возможность нефтяного эмбарго в отношении России

Главы МИД Евросоюза обсудят сегодня возможность введения санкций в отношении российского нефтяного сектора из-за ситуации вокруг Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

"Мы проанализируем военную ситуацию и то, как мы можем поддержать армию и правительство Украины, чтобы и дальше существовала свободная Украина", - отметил он. "Без сомнения, мы проанализируем эту ситуацию (возможность нефтяного эмбарго в отношении РФ)", - заверил министр.

При этом он обратил внимание на "необходимость не дестабилизировать отдельные страны, энергетическая структура которых традиционно была тесно связана с Россией".

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