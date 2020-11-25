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Европейские НПЗ оказались под угрозой закрытия

Европейские НПЗ оказались под угрозой закрытия Борьба за эффективность в нефтепереработке снова выходит на первый план
Энергетика
25 ноября 2020 г. 14:21
Европейские НПЗ оказались под угрозой закрытия

В ноябре-декабре 2020 года спрос на нефть, а вместе с ней и на моторное топливо, в Европе может упасть на 15–20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Как передает Report со ссылкой на oilexp, это ставит под угрозу штатное функционирование европейских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Также отмечается, что падение спроса на нефть представляет собой угрозу для российской экономики, которая в условиях кризиса попала в максимальную за четыре года зависимость от нефтяных доходов.

Вторая волна пандемии может привести к закрытию НПЗ в Европе. Европейские НПЗ с весны боролись с резким падением спроса на топливо, и теперь им придется оптимизировать свою деятельность вплоть до закрытия ряда мощностей по переработке черного золота.

Химическая компания Великобритании Petroineos — СП Ineos и PetroChina — заявила о планах навсегда закрыть некоторые подразделения единственного НПЗ в Шотландии в г. Грэнджмут мощностью 210 тыс. барр./сут. (б/с). Отмечается, что производство на заводе будет сокращено до 150 тыс. б/с.

Финская компания Neste планирует закрыть НПЗ в Наантали и переориентировать НПЗ в Порвоо на переработку возобновляемого и вторичного сырья.

В такой ситуации инвестиции в НПЗ Европы будут сокращаться в условиях глобального переизбытка мощностей для переработки нефти, поэтому борьба за эффективность в нефтепереработке снова выходит на первый план.

Складывающаяся на энергетическом рынке ситуация угрожает также серьезными потерями для российского бюджета, пишут СМИ.

Саудовская Аравия вот уже несколько месяцев кряду снижает цены на свою нефть для клиентов. В сентябре европейские и саудовские сорта вытесняли российскую нефть с топливно-энергетического рынка. В связи с этим финансовые аналитики отмечают, что на фоне кризиса зависимость бюджета России от цен на нефть подскочила до 4-летнего максимума.

Отметим, что в условиях падения спроса со стороны европейских государств Россия и Саудовская Аравия все жестче конкурируют между собой за китайский рынок, демонстрирующий активный рост.

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Версия на английском языке European refineries under threat of closure

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