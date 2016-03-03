Еврокомиссия утвердила соглашение между Грецией и TAP

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Европейская комиссия утвердила соглашение между греческим правительством и управляющей компаний Трансадриатического газопровода (TAP).

Как сообщает Report со ссылкой на сайт комиссии, Еврокомиссия признала соглашение между Грецией и отвечающим законодательству Евросоюза. Комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер заявила, что данное решение открывает путь для многомиллиардного инфраструктурного проекта в Греции: "TAP обеспечит поставки газа в Евросоюз из нового источника и повысит энергобезопасность Юго-Восточной Европы".

Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович отметил, что сегодняшнее решение является важным шагом на пути к завершению проекта Южного газового коридора: "На прошедшем в этот понедельник в Баку заседании Консультативного совета министров энергетики стран Южного газового коридора все участники выразили решимость своевременно завершить данный проект".

Соглашение между властями Греции и консорциумом TAP определяет порядок строительства, управления трубопроводом и обязательства сторон. Соглашение предусматривает также применение специального налогового режима в течение 25 лет с момента начала коммерческих операций.

Отметим, что проект Южного газового коридора предусматривает поставки в Европу азербайджанского газа, добываемого в рамках второго этапа разработки месторождения "Шахдениз". Предполагаемая протяженность трубопровода - 3 500 км. Южный газовый коридор включает 3 трубопровода: Южно-Кавказский трубопровод (территория Азербайджана и Грузии), Трансанатолийский трубопровод (TANAP, территория Турции), Трансадриатический трубопровод (TAP - Греция, Албания, Италия). В рамках проекта ЮГК на первоначальном этапе планируется поставлять 16 млрд. кубометров, из которых 6 млрд. кубометров будет направляться в Турцию, а 10 млрд. кубометров - в Европу. Первые поставки газа планируется начать в 2018 году в Турцию, в 2019-2020 годах - в Европу.

Совместная декларация о Южном газовом коридоре подписана 13 января 2011 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Европейской комиссии Жозе Мануэлом Баррозу. Фундамент Южного газового коридора был заложен 20 сентября 2014 года в Сангачальском терминале, тем самым начата реализация первого этапа проекта. 17 марта 2015 года в турецком Карсе при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Грузии Георгия Маргвелашвили состоялась церемония закладки фундамента TANAP, положив начало реализации проекта на территории Турции. Строительство европейской части проекта ЮГК - трубопровода TAP планируется начать в этом году.

Напомним, что BP, SOCAR и Snam S.p.A. контролируют по 20% акций TAP, Fluxys - 19%, Enagas - 16% и Axpo - 5%. Объем инвестиций в TAP оценивается на уровне 5,6 млрд. евро, из которых 2,3 млрд. евро придется на долю Греции.