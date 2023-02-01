Еврокомиссия продолжит поддержку усилий Азербайджана по переходе на чистую энергию

Европейская комиссия продолжит поддерживать Азербайджан в усилиях по переходу на экологически чистую энергию.

Европейская комиссия продолжит поддерживать Азербайджан в усилиях по переходу на экологически чистую энергию.

Об этом в интервью Report сказала Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон.

"Обеспечение максимально эффективной, экологически безопасной и благоприятной для климата цепочки поставок природного газа является совместной ответственностью. Важно отметить, что Меморандум о взаимопонимании, подписанный в 2022 году также определяет путь для сотрудничества в области возобновляемых источников энергии. Это ключевая область, представляющая взаимный интерес для ЕС и Азербайджана, которая отражает долгосрочный характер нашего энергетического партнерства. Здесь мы полны решимости добиться прогресса в ближайшие месяцы и годы, и мы продолжим поддерживать Азербайджан в его усилиях по переходу на экологически чистую энергию", - сказала она.

С полным текстом интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.