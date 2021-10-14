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Еще одна британская энергокомпания обанкротилась из-за высоких цен на газ

Еще одна британская энергокомпания обанкротилась из-за высоких цен на газ Еще одна британская энергетическая компания обанкротилась из-за рекордно высоких цен на газ.
Энергетика
14 октября 2021 г. 19:30
Еще одна британская энергокомпания обанкротилась из-за высоких цен на газ

Еще одна британская энергетическая компания обанкротилась из-за рекордно высоких цен на газ.

Как передает Report со ссылкой на "Прайм", это следует из сообщения на сайте энергорегулятора страны Ofgem.

"Daligas Limited, обслуживающая около 9 тыс. потребителей газа, прекратила торговлю", — говорится в сообщении.

Согласно заявлению Ofgem, клиенты будут переведены на других поставщиков и не пострадают от ухода компании с рынка.

C января этого года в Британии из-за высоких цен на газ обанкротились уже 14 энергокомпаний, которые обслуживали около 1,5 млн потребителей.

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