Еще одна британская энергокомпания обанкротилась из-за высоких цен на газ

Еще одна британская энергетическая компания обанкротилась из-за рекордно высоких цен на газ.

Еще одна британская энергетическая компания обанкротилась из-за рекордно высоких цен на газ.

Как передает Report со ссылкой на "Прайм", это следует из сообщения на сайте энергорегулятора страны Ofgem.

"Daligas Limited, обслуживающая около 9 тыс. потребителей газа, прекратила торговлю", — говорится в сообщении.

Согласно заявлению Ofgem, клиенты будут переведены на других поставщиков и не пострадают от ухода компании с рынка.

C января этого года в Британии из-за высоких цен на газ обанкротились уже 14 энергокомпаний, которые обслуживали около 1,5 млн потребителей.