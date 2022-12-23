ЕС утвердил временный плавающий потолок цен на российский газ

Страны Евросоюза (ЕС) окончательно согласовали механизм регулирования предельного потолка цен на газ.

Страны Евросоюза (ЕС) окончательно согласовали механизм регулирования предельного потолка цен на газ.

Как передает Report, об этом сообщил совет ЕС.

"Совет официально принял регулирование, формирующее механизм корректировки рынка для защиты граждан и экономики от чрезмерно высоких цен", - говорится в сообщении.

Новое регулирование цен заработает с февраля и будет действовать на всех виртуальных площадках торговли газом, но позже Еврокомиссия сможет сделать список исключений. Для внебиржевых сделок механизм применяться не будет.

Потолок цен будет автоматически запускаться, когда цена месячного фьючерса на крупнейшем европейском газовом хабе TTF будет превышать 180 евро за МВт/ч (около 1 861 евро за тысячу кубометров) в течение трех рабочих дней и одновременно когда эта цена будет на 35 евро выше, чем индикативная стоимость СПГ на мировых рынках.

Когда такая методика регулирования цен активна, то транзакции на газ по цене выше этого динамического лимита не будут допускаться.

"Потолок" представляет собой индикативную цену на СПГ на мировых рынках плюс 35 евро. Если такая цена на СПГ будет ниже 145 евро, динамический лимит останется равным сумме 145 евро и 35 евро, то есть 180 евро. Когда потолок цен активирован, динамический лимит действует не менее 20 рабочих дней. Как только цена упала ниже установленного лимита, механизм будет автоматически деактивирован.

Пока такой план рассчитан на год.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что текст указа президента Владимира Путина касательно ответа Западу на введение потолка цен на нефть дорабатывается, и в ближайшее время будет обнародован.