Песков: Ответ на решение Запада по потолку цен на нефть будет в скором времени

Песков: Ответ на решение Запада по потолку цен на нефть будет в скором времени

Текст указа президента России Владимира Путина касательно ответа Западу на введение потолка цен на нефть дорабатывается, и в ближайшее время будет обнародован.

https://static.report.az/photo/69d147e9-a1a9-35cf-993e-f343ab142ea2.jpg https://static.report.az/photo/69d147e9-a1a9-35cf-993e-f343ab142ea2.jpg Дмитрий Песков

Текст указа президента России Владимира Путина касательно ответа Западу на введение потолка цен на нефть дорабатывается, и в ближайшее время будет обнародован. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Досогласовываются последние моменты. Ожидаем, что это произойдет скоро", - отметил Песков. Отметим, что ограничение стоимости российской нефти на уровне 60 долларов за баррель, распространившееся на сырье, перевозимое морским путем, вступило в силу в странах ЕС, G20 и Австралии 5 декабря. Песков также сообщил, что Москва начнет формировать ответ на девятый пакет санкций после его официального опубликования. 7 декабря Еврокомиссия предложила ограничения против России, затрагивающие энергетический сектор, запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль и поставки беспилотников, расширение ограничений экспорта. Кроме того, Европа намерена ввести санкции против почти 200 физлиц и организаций. Ожидается, что ограничения планируется опубликовать вечером в пятницу, 16 декабря. Подпишитесь на наш Telegram канал