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Песков: Ответ на решение Запада по потолку цен на нефть будет в скором времени

Песков: Ответ на решение Запада по потолку цен на нефть будет в скором времени Текст указа президента России Владимира Путина касательно ответа Западу на введение потолка цен на нефть дорабатывается, и в ближайшее время будет обнародован.
Энергетика
16 декабря 2022 г. 14:18
Песков: Ответ на решение Запада по потолку цен на нефть будет в скором времени
Дмитрий Песков

Текст указа президента России Владимира Путина касательно ответа Западу на введение потолка цен на нефть дорабатывается, и в ближайшее время будет обнародован.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Досогласовываются последние моменты. Ожидаем, что это произойдет скоро", - отметил Песков.

Отметим, что ограничение стоимости российской нефти на уровне 60 долларов за баррель, распространившееся на сырье, перевозимое морским путем, вступило в силу в странах ЕС, G20 и Австралии 5 декабря.

Песков также сообщил, что Москва начнет формировать ответ на девятый пакет санкций после его официального опубликования.

7 декабря Еврокомиссия предложила ограничения против России, затрагивающие энергетический сектор, запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль и поставки беспилотников, расширение ограничений экспорта. Кроме того, Европа намерена ввести санкции против почти 200 физлиц и организаций. Ожидается, что ограничения планируется опубликовать вечером в пятницу, 16 декабря.

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Версия на английском языке Peskov: West's decision on oil price cap will be responded soon

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