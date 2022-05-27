ЕС разрабатывает планы на случай прекращения импорта российского газа

Евросоюз разрабатывает планы на случай полного прекращения импорта российского газа, они включают меры по нормированию поставок этого энергоресурса в промышленность, но не предполагают ограничение домохозяйств.

Европейский союз разрабатывает планы на случай полного прекращения импорта российского газа, они включают меры по нормированию поставок этого энергоресурса в промышленность, но не предполагают ограничение домохозяйств.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон.

По ее словам, ЕС стремится запастись как можно большими объемами газа и может заменить большую часть поставок из России в 2022 году, но сообществу придется сделать больше, если произойдет их "полное прекращение".

"Мы столкнулись с ситуацией, когда любое государство - член ЕС может стать следующим [отрезанным от поставок газа]", - заявила Симсон в интервью изданию британских деловых кругов, касаясь прекращения российской стороной поставок в Болгарию, Польшу и Финляндию, которые отказались платить за газ в рублях. "Мы готовим планы на случай непредвиденных обстоятельств, если в этом году произойдет полный сбой [в поставках]", - отметила еврокомиссар.