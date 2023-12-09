ЕС призвал сделать возобновляемые источники энергии доступными во всем мире

Европейский союз призывает отказаться от использования ископаемого топлива, однако считает необходимым сделать возобновляемую энергетику доступной во всем мире.

Европейский союз призывает отказаться от использования ископаемого топлива, однако считает необходимым сделать возобновляемую энергетику доступной во всем мире.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила вице-премьер Испании, министр экологического перехода и демографического вызова Тереса Рибера на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

"В это критическое десятилетие COP28 должна стала поворотным моментом <...>. Нам необходимо проложить путь к эффективному переходу, отказавшись от ископаемого топлива, но параллельно разрабатывая новые виды энергетики. Необходимо обеспечить возобновляемыми источниками энергии все страны, предоставляя технологии и финансирование, а также обеспечивая доступ к знаниям", - сказала Рибера, выступая от имени ЕС.

В пятницу вечером секретариат Рамочной конвенции об изменении климата распространил проект итогового документа COP28, который содержит несколько вариантов будущего использования ископаемого топлива, в том числе положения о поэтапном отказе от него.

Ключевой раздел документа предлагает четыре формулировки о поэтапном отказе от ископаемого топлива, на обсуждении которых стороны сосредоточатся в ближайшие дни. Участники COP28, которые ведут заключительные переговоры о параметрах соглашения, должны будут принять одну из формулировок или исключить этот пункт из финальной версии текста.

COP28 продлится до 12 декабря.