ЕС подтвердил исключение порта Кулеви из 20-го пакета санкций против РФ

Порт Кулеви избежал включения в 20-й пакет санкций ЕС против России - Брюссель принял обязательства Грузии и Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR - оператор порта) соблюдать ограничения в отношении российской нефти.

Как передает европейское бюро Report, это подтвердил высокопоставленный представитель ЕС в Брюсселе.

По его словам, власти Грузии и SOCAR заверили ЕС, что не будут обслуживать суда, подпадающие под санкции, а также обеспечат соблюдение запрета на поставки в Евросоюз нефтепродуктов, произведенных из российской нефти.

"Все, чего мы добивались, мы получили в виде обязательств, и, на наш взгляд, это более эффективный подход, чем включение в санкционный список", - заявил представитель ЕС.

Он добавил, что ЕС будет внимательно следить за выполнением данных гарантий.

В Брюсселе отметили, что данный случай отражает более широкую тенденцию: третьи страны и операторы инфраструктуры стремятся не нарушать санкционный режим ЕС и демонстрируют готовность к сотрудничеству.

Ранее обсуждалась возможность включения Кулеви в санкционный пакет, однако от этой меры отказались после дипломатических консультаций.