ЕС подтвердил исключение порта Кулеви из 20-го пакета санкций против РФ

    Энергетика
    • 23 апреля, 2026
    • 18:36
    Порт Кулеви избежал включения в 20-й пакет санкций ЕС против России - Брюссель принял обязательства Грузии и Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR - оператор порта) соблюдать ограничения в отношении российской нефти.

    Как передает европейское бюро Report, это подтвердил высокопоставленный представитель ЕС в Брюсселе.

    По его словам, власти Грузии и SOCAR заверили ЕС, что не будут обслуживать суда, подпадающие под санкции, а также обеспечат соблюдение запрета на поставки в Евросоюз нефтепродуктов, произведенных из российской нефти.

    "Все, чего мы добивались, мы получили в виде обязательств, и, на наш взгляд, это более эффективный подход, чем включение в санкционный список", - заявил представитель ЕС.

    Он добавил, что ЕС будет внимательно следить за выполнением данных гарантий.

    В Брюсселе отметили, что данный случай отражает более широкую тенденцию: третьи страны и операторы инфраструктуры стремятся не нарушать санкционный режим ЕС и демонстрируют готовность к сотрудничеству.

    Ранее обсуждалась возможность включения Кулеви в санкционный пакет, однако от этой меры отказались после дипломатических консультаций.

    Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Европейский союз (ЕС) Порт Кулеви в Грузии Пакет санкций против России
    Aİ Kulevi limanının Rusiyaya qarşı 20-ci sanksiyalar paketindən istisna edildiyini təsdiqləyib
    EU confirms exclusion of Kulevi port from 20th sanctions package on Russia

    Последние новости

    21:35

    Арагчи встретится в Москве с Путиным

    В регионе
    21:13

    "Карабах" разгромил "Нефтчи" в выездном матче 29-го тура Премьер-лиги

    Футбол
    21:02

    Уровень воды на имишлинском участке Куры стабилизировался

    Происшествия
    20:58

    Азербайджанские военнослужащие отбыли в Турцию на учения EFES-2026

    Армия
    20:45

    Трамп представил детали переговоров с Ираном

    Другие страны
    20:37

    Азербайджанские гребцы завоевали две медали на турнире памяти Паоло д'Алоя в Италии

    Спорт
    20:23

    Барро: Франция поддерживает дипломатическое решение кризиса на Ближнем Востоке

    В регионе
    20:14
    Фото

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    20:07

    Азербайджанский боксер Саиджамшид Джафаров завоевал золото Кубка мира

    Индивидуальные
    Лента новостей