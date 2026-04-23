Aİ Kulevi limanının Rusiyaya qarşı 20-ci sanksiyalar paketindən istisna edildiyini təsdiqləyib
- 23 aprel, 2026
- 19:15
Kulevi limanı Avropa İttifaqının (Aİ) Rusiyaya qarşı 20-ci sanksiyalar paketinə daxil edilməyib - Brüssel Gürcüstanın və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR - limanın operatoru) Rusiya neftinə dair məhdudiyyətlərə riayət etmək öhdəliklərini qəbul edib.
"Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, bunu Brüsseldə Aİ-nin yüksək vəzifəli nümayəndəsi təsdiqləyib.
Onun sözlərinə görə, Gürcüstan hakimiyyəti və SOCAR Aİ-ni əmin ediblər ki, sanksiyalar altında olan gəmilərə xidmət göstərməyəcək, həmçinin Rusiya neftindən istehsal olunan neft məhsullarının Aİ-yə tədarükünə qoyulan qadağaya riayət olunmasını təmin edəcəklər.
"Nail olmaq istədiyimiz hər şeyi öhdəliklər şəklində əldə etdik və fikrimizcə, bu, sanksiyalar siyahısına daxil edilməkdən daha səmərəli yanaşmadır", - Aİ nümayəndəsi bildirib.
O əlavə edib ki, Aİ bu zəmanətlərin yerinə yetirilməsini diqqətlə izləyəcək.
Brüsseldə qeyd ediblər ki, bu hal daha geniş tendensiyanı əks etdirir: üçüncü ölkələr və infrastruktur operatorları Aİ-nin sanksiya rejimini pozmamağa çalışır və əməkdaşlığa hazır olduqlarını nümayiş etdirirlər.
Daha əvvəl Kulevinin sanksiyalar paketinə daxil edilməsi imkanı müzakirə olunurdu, lakin diplomatik məsləhətləşmələrdən sonra bu addımdan imtina edilib.