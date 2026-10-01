ЕС обсуждает возможное высвобождение запасов дизельного топлива

Европейская комиссия, Франция, Италия, Ирландия и Великобритания проводят консультации по вопросу возможного высвобождения запасов дизельного топлива.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

По словам представителя Европейского союза, стороны обсуждают возможную необходимость использования резервов дизельного топлива на фоне ситуации на мировом топливном рынке.

Ранее представитель Еврокомиссии отказался напрямую комментировать сообщения о том, что администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Германии и Франции начать использовать чрезвычайные запасы дизельного топлива для снижения мировых цен.

По данным Reuters, Вашингтон предупредил, что в противном случае может ввести запрет на экспорт американского дизельного топлива.