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    Aİ dizel yanacağı ehtiyatlarının sərbəst buraxılması ilə bağlı məsləhətləşmələr aparır

    Energetika
    • 01 oktyabr, 2026
    • 15:23
    Aİ dizel yanacağı ehtiyatlarının sərbəst buraxılması ilə bağlı məsləhətləşmələr aparır

    Avropa Komissiyası (AK), Fransa, İtaliya, İrlandiya və Böyük Britaniya dizel yanacağı ehtiyatlarının mümkün sərbəst buraxılması məsələsi üzrə məsləhətləşmələr aparır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" məlumat yayıb.

    Avropa İttifaqı (Aİ) nümayəndəsinin sözlərinə görə, tərəflər dünya yanacaq bazarındakı vəziyyət fonunda dizel yanacağı ehtiyatlarından istifadənin mümkün zərurətini müzakirə edirlər.

    Daha əvvəl AK-nın nümayəndəsi ABŞ Prezidenti Donald Tramp administrasiyasının dünya qiymətlərini aşağı salmaq üçün Almaniya və Fransadan fövqəladə dizel yanacağı ehtiyatlarından istifadə etməyə başlamağı tələb etməsi barədə məlumatları birbaşa şərh etməkdən imtina etmişdi.

    "Reuters"in məlumatına görə, Vaşinqton xəbərdarlıq edib ki, əks təqdirdə ABŞ dizel yanacağının ixracına qadağa tətbiq edə bilər.

    Avropa Komissiyası (AK) Avropa İttifaqı (Aİ) Dizel yanacağı
    ЕС обсуждает возможное высвобождение запасов дизельного топлива
    EU Commission, UK, France, Italy, Ireland in call on diesel stock releases
    MiniBoss
    MiniBoss

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