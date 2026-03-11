Ерлан Аккенженов: Казахстан в 2026г планирует экспорт нефти по БТД от 1,5 до 2,2 млн тонн
Казахстан планирует в 2026 году экспорт нефти на мировые рынки посредством трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) от 1,5 млн до 2,2 млн тонн.
Как передает Report, об этом журналистам сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.
"В Азербайджан в этом году поставим, минимум 1,5 млн тонн, максимум - 2,2 млн тонн", - отметил Аккенженов.
По его словам, добыча нефти в Казахстане в 2026 году планируется на уровне 96-98 млн тонн.
Напомним, что в 2025 году Казахстан по нефтепроводу БТД экспортировал 1,2 млн тонн нефти.
