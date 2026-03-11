Yerlan Akkenjenov: "Qazaxıstan bu il BTC ilə 2,2 milyon tona yaxın neft ixrac etməyi planlaşdırır"
Energetika
- 11 mart, 2026
- 13:35
Qazaxıstan 2026-cı ildə Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) boru kəməri vasitəsilə dünya bazarlarına 1,5 milyon tondan 2,2 milyon tona qədər neft ixrac etməyi planlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə jurnalistlərə Qazaxıstanın energetika naziri Yerlan Akkenjenov məlumat verib.
"Bu il Azərbaycana minimum 1,5 milyon ton, maksimum isə 2,2 milyon ton neft tədarük edəcəyik", - nazir qeyd edib.
Onun sözlərinə görə, 2026-cı ildə Qazaxıstanda neft hasilatının 96-98 milyon ton səviyyəsində olması planlaşdırılır.
Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Qazaxıstan BTC neft kəməri ilə 1,2 milyon ton neft ixrac edib.
Son xəbərlər
13:53
Putin Rusiya vətəndaşlarının təxliyəsinə görə Azərbaycan Prezidentinə təşəkkür edibDigər
13:51
Ərdoğan: İran və İsrail-ABŞ müharibəsi bölgəni tamamilə bürümədən dayandırılmalıdırRegion
13:50
Popşoi: Moldova "Black Sea Energy" layihəsinə qoşulma imkanlarını öyrənirEnergetika
13:50
Məcnun Məmmədov: "Süni intellekt kənd təsərrüfatında mövcud boşluqları dolduracaq"ASK
13:47
İsrailin Livan ərazisinə son zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 19-a yüksəlib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
13:40
Qırmızı Bazar sakini: Yurd həsrətinin ağrı-acısı artıq keçmişdə qaldıDaxili siyasət
13:38
Bəhreyn hökuməti aviaşirkətin təyyarələrini alternativ hava limanlarına yönləndiribDigər ölkələr
13:35
Yerlan Akkenjenov: "Qazaxıstan bu il BTC ilə 2,2 milyon tona yaxın neft ixrac etməyi planlaşdırır"Energetika
13:31