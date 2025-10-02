Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя

    Ерлан Аккенженов: Казахстан работает над увеличением экспорта нефти по БТД

    Энергетика
    • 02 октября, 2025
    • 13:32
    Ерлан Аккенженов: Казахстан работает над увеличением экспорта нефти по БТД

    Казахстан работает над увеличением объемов экспорта нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

    Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил журналистам глава Минэнерго РК Ерлан Аккенженов в кулуарах XVI Евразийского форума KazEnergy.

    Он сообщил, что за 8 месяцев 2025 года Казахстан транспортировал 923 тыс. тонн нефти по БТД, напомнив, что соглашение с Азербайджаном предусматривает увеличение транзита по этому нефтепроводу до 2,2 млн тонн в год.

    "Поэтому мы постоянно работаем с коллегами для увеличения этих объемов. В целом маршрут представляет большой интерес и для казахстанских грузоотправителей, так и для международных нефтяных компаний", - отметил он.

    Аккенженов также сообщил, что в 2025 году экспорт казахстанской нефти по БТД может составить 1,2 млн тонн.

    Напомним, что в 2022 году между "Казмунайгаз" (КМГ) и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) было подписано генеральное соглашение о транзите казахстанской нефти. В марте 2023 года, была осуществлена тестовая отгрузка 7 тыс. тонн нефти с месторождения Кашаган через Азербайджан.

    В марте 2024 года КМГ и SOCAR заключили соглашение о поэтапном увеличении транзита нефти через территорию Азербайджана. Согласно документу, объем поставок планируется увеличить до 2,2 млн тонн в год.

    Казахстан Ерлан Аккенженов КазМунайГаз SOCAR Баку-Тбилиси-Джейхан нефть экспорт
    Yerlan Akkenzhenov: Kazakhstan working to increase oil exports via BTC pipeline

    Последние новости

    14:04

    Саммит ЕПС: Европа едина в своем мнении - Россия источник угрозы для всех стран континента

    Другие страны
    14:01

    Военный руководитель Донецкой области: Мы никогда не оставим эту территорию

    Другие страны
    13:55
    Фото

    Ильхам Алиев принял участие в пленарной сессии открытия 7-го Саммита ЕПС - ОБНОВЛЕНО

    Другие
    13:53

    Рыночная доля мобильных устройств в Азербайджане сократилась на 30% за 3 месяца

    ИКТ
    13:47

    Грузинская финслужба фокусирует инфраструктуру на региональной интеграции в Среднем коридоре

    Финансы
    13:43

    В Армении будут наказывать за уклонение от воинских сборов

    В регионе
    13:38

    Метсола: ЕС должен начать фактические переговоры с Украиной и Молдовой

    В регионе
    13:33

    Министр: Добыча нефти в Казахстане в 2026 году составит порядка 90 млн тонн

    Энергетика
    13:32

    Ерлан Аккенженов: Казахстан работает над увеличением экспорта нефти по БТД

    Энергетика
    Лента новостей