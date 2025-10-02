Ерлан Аккенженов: Казахстан работает над увеличением экспорта нефти по БТД

Казахстан работает над увеличением объемов экспорта нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил журналистам глава Минэнерго РК Ерлан Аккенженов в кулуарах XVI Евразийского форума KazEnergy.

Он сообщил, что за 8 месяцев 2025 года Казахстан транспортировал 923 тыс. тонн нефти по БТД, напомнив, что соглашение с Азербайджаном предусматривает увеличение транзита по этому нефтепроводу до 2,2 млн тонн в год.

"Поэтому мы постоянно работаем с коллегами для увеличения этих объемов. В целом маршрут представляет большой интерес и для казахстанских грузоотправителей, так и для международных нефтяных компаний", - отметил он.

Аккенженов также сообщил, что в 2025 году экспорт казахстанской нефти по БТД может составить 1,2 млн тонн.

Напомним, что в 2022 году между "Казмунайгаз" (КМГ) и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) было подписано генеральное соглашение о транзите казахстанской нефти. В марте 2023 года, была осуществлена тестовая отгрузка 7 тыс. тонн нефти с месторождения Кашаган через Азербайджан.

В марте 2024 года КМГ и SOCAR заключили соглашение о поэтапном увеличении транзита нефти через территорию Азербайджана. Согласно документу, объем поставок планируется увеличить до 2,2 млн тонн в год.