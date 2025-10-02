İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi

    Yerlan Akkenjenov: "Qazaxıstan BTC ilə ixracı artırmaq üzərində işləyir"

    Energetika
    • 02 oktyabr, 2025
    • 14:36
    Yerlan Akkenjenov: Qazaxıstan BTC ilə ixracı artırmaq üzərində işləyir

    Qazaxıstan Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) boru kəməri ilə neft ixracının artırılması üzərində işləyir.

    "Report"un Qazaxıstan bürosunun məlumatına görə, bunu ölkənin energetika naziri Yerlan Akkenjenov XVI "KazEnergy" Avrasiya Forumunun kuluarlarında jurnalistlərə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu ilin 8 ayında Qazaxıstan BTC ilə 923 min ton neft nəql edib. Nazir xatırladıb ki, Azərbaycanla saziş bu boru kəməri ilə tranzitin ildə 2,2 milyon tona qədər artırılmasını nəzərdə tutur.

    "Buna görə biz bu həcmləri artırmaq üçün həmkarlarımızla daim işləyirik. Bütövlükdə, bu marşrut həm Qazaxıstan yükgöndərənləri, həm də beynəlxalq neft şirkətləri üçün böyük maraq doğurur", - o qeyd edib.

    Y.Akkenjenov həmçinin bildirib ki, 2025-ci ildə BTC ilə 1,2 milyon ton Qazaxıstan nefti ixrac edilə bilər.

    Yerlan Akkenjenov BTC Neft ixracı
    Ерлан Аккенженов: Казахстан работает над увеличением экспорта нефти по БТД
    Yerlan Akkenzhenov: Kazakhstan working to increase oil exports via BTC pipeline

    Son xəbərlər

    15:48

    Argentinalı hücumçu ilə İngiltərənin üç klubu maraqlanır

    Futbol
    15:47

    ADB Azərbaycanda "yaşıl istiqraz" buraxmağa hazırlaşır

    Maliyyə
    15:45

    Azərbaycan və Özbəkistan parlamentlərarası dialoqun inkişafını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    15:43

    Azad edilmiş ərazilərdə bərpa olunan enerji sahəsi ilə bağlı görülən işlər açıqlanıb

    Energetika
    15:41
    Foto

    III MDB Oyunları: Sinxron proqramda finala yüksələn Azərbaycan gimnastları müəyyənləşib

    Digər
    15:38
    Video

    Mançesterdə sinaqoqa hücum nəticəsində iki nəfər ölüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    15:36
    Rəy

    "Sumud"un Qəzzaya yardımı – Qretanın zolağa səfəri, HƏMAS-a dəstəyi - ŞƏRH

    Analitika
    15:35

    Ştefani Ştalmayster: "Dünya Bankı Bakı Limanının maliyyələşdirmə detallarını razılaşdırır" – EKSKLÜZİV

    İnfrastruktur
    15:28
    Foto

    İlham Əliyevin Kopenhagendə İtaliya Nazirlər Şurasının Sədri ilə görüşü olub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti