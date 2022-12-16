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Эрдоган: По TANAP на рынки Европы поставлено 18,5 млрд кубометров газа

Эрдоган: По TANAP на рынки Европы поставлено 18,5 млрд кубометров газа На сегодняшний день по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) на рынки Европы поставлено 18,5 млрд кубометров газа.
Энергетика
16 декабря 2022 г. 18:03
Эрдоган: По TANAP на рынки Европы поставлено 18,5 млрд кубометров газа

На сегодняшний день по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) на рынки Европы поставлено 18,5 млрд кубометров газа.

Как передает бюро Report в Анкаре, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на церемонии запуска второго этапа проекта расширения подземного газохранилища "Силиври".

Он отметил, что с президентом России Владимиром Путиным были проведены важные встречи, предприняты и будут предприниматься соответствующие шаги в энергетической сфере.

Кроме того, по словам главы государства, благодаря проекту "Турецкий поток" Турция играет важную роль в обеспечении Европы "голубым топливом".

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Версия на английском языке Erdogan: TANAP supplied 18.5 bcm of gas to European markets
Версия на азербайджанском языке Rəcəb Tayyib Ərdoğan: “TANAP-la Türkiyəyə 18,5 milyard kubmetr qaz nəql edilib”

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