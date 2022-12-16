Эрдоган: По TANAP на рынки Европы поставлено 18,5 млрд кубометров газа

На сегодняшний день по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) на рынки Европы поставлено 18,5 млрд кубометров газа.

На сегодняшний день по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) на рынки Европы поставлено 18,5 млрд кубометров газа.

Как передает бюро Report в Анкаре, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на церемонии запуска второго этапа проекта расширения подземного газохранилища "Силиври".

Он отметил, что с президентом России Владимиром Путиным были проведены важные встречи, предприняты и будут предприниматься соответствующие шаги в энергетической сфере.

Кроме того, по словам главы государства, благодаря проекту "Турецкий поток" Турция играет важную роль в обеспечении Европы "голубым топливом".