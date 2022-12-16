Эрдоган: По TANAP на рынки Европы поставлено 18,5 млрд кубометров газа

На сегодняшний день по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) на рынки Европы поставлено 18,5 млрд кубометров газа.
Как передает бюро Report в Анкаре, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на церемонии запуска второго этапа проекта расширения подземного газохранилища "Силиври".
Он отметил, что с президентом России Владимиром Путиным были проведены важные встречи, предприняты и будут предприниматься соответствующие шаги в энергетической сфере.
Кроме того, по словам главы государства, благодаря проекту "Турецкий поток" Турция играет важную роль в обеспечении Европы "голубым топливом".