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    Эр-Рияд будет участвовать во встрече производителей нефти в Дохе

    По итогам переговоров государства - производители нефти примут решение о заморозке уровня добычи

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия примет участие во встрече по заморозке добычи нефти, которая пройдет в столице Катара Дохе 17 апреля.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр нефти страны Али ан-Наими.

    Встреча нефтедобывающих стран в расширенном формате, на которой может быть принято решение о заморозке добычи, ожидается 17 апреля в Дохе. По словам главы минэнерго РФ Александра Новака, предварительно участие во встрече подтвердили около 15 стран. Однако глава минэнерго РФ рассчитывает, что число участников может быть больше.

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