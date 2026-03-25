EPDK: Азербайджан в январе увеличил поставки газа в Турцию почти на 30%

Азербайджан в январе текущего года экспортировал в Турцию 1 млрд 37,49 млн кубометров природного газа.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Управления по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).

Согласно информации, это на 29,96% больше, чем в январе 2025 года.

Азербайджан в январе являлся третьим поставщиком природного газа в Турцию с долей 13,43%.

В целом, в январе текущего года Турция импортировала 7 млрд 723,22 млн кубометров газа (+18,94%).

Напомним, что в январе прошлого года Азербайджан экспортировал в Турцию 798,34 млн кубометров природного газа.

Отметим, что Азербайджан в 2025 году экспортировал в Турцию 11,92 млрд кубометров газа, что на 3,8% выше показателя 2024 года.