    • 25 марта, 2026
    • 10:19
    Азербайджан в январе текущего года экспортировал в Турцию 1 млрд 37,49 млн кубометров природного газа.

    Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Управления по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).

    Согласно информации, это на 29,96% больше, чем в январе 2025 года.

    Азербайджан в январе являлся третьим поставщиком природного газа в Турцию с долей 13,43%.

    В целом, в январе текущего года Турция импортировала 7 млрд 723,22 млн кубометров газа (+18,94%).

    Напомним, что в январе прошлого года Азербайджан экспортировал в Турцию 798,34 млн кубометров природного газа.

    Отметим, что Азербайджан в 2025 году экспортировал в Турцию 11,92 млрд кубометров газа, что на 3,8% выше показателя 2024 года.

    Azərbaycan Türkiyəyə qaz nəqlini 30 %-ə yaxın artırıb
    Azerbaijan boosts gas exports to Türkiye by nearly 30% in January
    Последние новости

    10:45

    Багаи: Соседи Ирана уже несколько дней предлагают посредничество в переговорах с США

    Другие страны
    10:33

    В Азербайджане за сутки задержаны 27 подозреваемых в совершении преступлений

    Происшествия
    10:32

    Минздрав: В Израиле свыше 5 тыс. человек пострадали в результате ударов Ирана

    Другие страны
    10:25

    СМИ: Иран ведет челночную дипломатию с США для прекращения огня

    Другие страны
    10:20

    СМИ: В результате удара ЦАХАЛ по Ливану погибли 9 человек

    Другие страны
    10:19

    EPDK: Азербайджан в январе увеличил поставки газа в Турцию почти на 30%

    Энергетика
    10:13

    МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемой непогодой

    Внутренняя политика
    10:03

    Brent подешевела до $99,4 за баррель

    Энергетика
    09:51

    В Армению транзитом через Азербайджан отправят российскую пшеницу

    Внешняя политика
    Лента новостей