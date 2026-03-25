Azərbaycan Türkiyəyə qaz nəqlini 30 %-ə yaxın artırıb
- 25 mart, 2026
- 09:54
Bu ilin yanvar ayında Azərbaycandan Türkiyəyə ümumilikdə 1 milyard 037,49 milyon kubmetr təbii qaz ixrac edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Enerji Bazarını Tənzimləmə Qurumunun (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu – EPDK) hesabatında qeyd olunub.
Məlumata görə, bu, 2025-ci ilin ilk ayı ilə müqayisədə 29,96 % çoxdur.
Bununla da yanvarda Azərbaycan Türkiyəyə təbii qaz ixrac edən üçüncü ölkə olub. Həmin ay Türkiyənin ümumilikdə idxal etdiyi təbii qazın 13,43 %-i Azərbaycanın payına düşüb.
Xatırladaq ki, ötən ilin yanvar ayında Azərbaycan Türkiyəyə 798,34 milyon kubmetr təbii qaz ixrac edib.
Bu ilin yanvar ayında Türkiyə ümumilikdə 7 milyard 723,22 milyon kubmetr həcmində təbii qaz idxal edib ki, bu da 2025-ci ilin eyni aylarının göstəricisi ilə müqayisədə 18,94 % çoxdur.
Yanvar ayında Türkiyəyə 3 milyard 870,99 milyon kubmetr qaz boru kəməri vasitəsilə ixrac olunub (50,12 %), 3 milyard 852,23 milyon kubmetr isə (49,88 %) mayeləşdirilimiş təbii qazın (LNG) payına düşüb.
Yanvarda Türkiyəyə qaz ixracına görə birinci yeri ABŞ tutub. Ay ərzində ABŞ-dən Türkiyəyə 2 milyard 755,38 milyon kubmetr təbii qaz ixrac olunub. Bu, 2025-ci ilin ilk ayı ilə müqayisədə 74,75 % çoxdur.
Yanvar ayında ikinci yerdə Rusiya qərarlaşıb. Bu ölkə həmin ay Türkiyəyə 2 milyard 703,45 milyon kubmetr qaz nəql edib. 2025-ci ilin ilk ayı ilə müqayisədə Rusiyadan Türkiyəyə qaz nəqli 2,8 % azalıb.
Qeyd edək ki, Türkiyəyə Azərbaycanın "Şahdəniz" yatağından hasil edilən təbii qaz nəql edilir. Təbii qaz həcmləri Cənubi Qafqaz Boru Kəməri (Bakı-Tbilisi-Ərzurum) və Trans-Anadolu Təbii Qaz Kəməri (TANAP) vasitəsilə Türkiyə bazarına çatdırılır. Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəməri ilə ilk qaz Türkiyə bazarına 2007-ci ildə daxil olub. TANAP vasitəsilə Türkiyəyə kommersiya qazının nəqlinə isə 2018-ci il iyunun 30-da başlanılıb.