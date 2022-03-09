Секретариат энергетического сообщества: Сербии следует проявить интерес к TAP

Трансадриатический газопровод (TAP) стремится расширить свои возможности, в связи с чем Сербия и другие страны должны проявить к нему интерес.

Трансадриатический газопровод (TAP) стремится расширить свои возможности, в связи с чем Сербия и другие страны должны проявить к нему интерес.

Как передает Report со ссылкой Politika, об этом сказал директор секретариата энергетического сообщества Артур Лорковский.

"Газопровод TAP хочет расширить свои мощности и ожидает, что Сербия и другие страны проявят интерес. Сжиженный природный газ (СПГ) из Греции уже есть, и Сербия могла бы закупать газ в газовых хабах Центральной Европы, если точка соединения газопроводных систем между Сербией и Венгрией -Хоргос будет открыта для резервирования мощности и для других", - сказал он.

В целом, он посоветовал Сербии серьезно изучить альтернативы российскому газу, учитывая ее военные действия в Украине. Основа для большей диверсификации источников и направлений поставок газа доступна Сербии, тем более, что это поддерживается Секретариатом энергетического сообщества и ЕС созданием адекватной нормативно-правовой базы и через инфраструктурные фонды.

Но, по его словам, необходим беспрепятственный доступ к сербскому газовому рынку: "Как можно реализовать альтернативные поставки, если сама Сербия не предоставляет альтернативы?"

TAP транспортирует природный газ с месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспия в Европу. Трубопровод длиной 878 км соединен с Трансанатолийским трубопроводом на турецко-греческой границе, проходит через Грецию, Албанию и Адриатическое море до южного побережья Италии.