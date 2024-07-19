Эльнур Солтанов: Применение углеводородов должно быть ограничено при производстве пластика

Хотя углеводороды играют определенную роль при производстве изделий из пластика, их использование следует ограничить.

Хотя углеводороды играют определенную роль при производстве изделий из пластика, их использование следует ограничить.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра энергетики, главный исполнительный директор COP29 Эльнур Солтанов заявил на пресс-конференции, посвященной председательству Азербайджана на COP29.

Он отметил важность достижения цели по удержанию глобального потепления в рамках 1,5 градуса: "В недавнем прогнозе BP по энергетике также отмечается, что даже при сценарии чистого нулевого уровня эмиссии углерода, намеченного к 2050 году, 1% мирового производства электроэнергии может быть получено из угля. В этом контексте можно адаптироваться к цели в 1,5 градуса, но также возможно, что углеводы играют определенную роль".