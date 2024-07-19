О нас

Эльнур Солтанов: Применение углеводородов должно быть ограничено при производстве пластика

Эльнур Солтанов: Применение углеводородов должно быть ограничено при производстве пластика Хотя углеводороды играют определенную роль при производстве изделий из пластика, их использование следует ограничить.
Энергетика
19 июля 2024 г. 20:05
Эльнур Солтанов: Применение углеводородов должно быть ограничено при производстве пластика

Хотя углеводороды играют определенную роль при производстве изделий из пластика, их использование следует ограничить.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра энергетики, главный исполнительный директор COP29 Эльнур Солтанов заявил на пресс-конференции, посвященной председательству Азербайджана на COP29.

Он отметил важность достижения цели по удержанию глобального потепления в рамках 1,5 градуса: "В недавнем прогнозе BP по энергетике также отмечается, что даже при сценарии чистого нулевого уровня эмиссии углерода, намеченного к 2050 году, 1% мирового производства электроэнергии может быть получено из угля. В этом контексте можно адаптироваться к цели в 1,5 градуса, но также возможно, что углеводы играют определенную роль".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке COP29 CEO: Hydrocarbons should be limited in manufacturing plastic products
Версия на азербайджанском языке Elnur Soltanov: "Karbohidrogenlər plastik məmulatların istehsalında məhdudlaşdırılmalıdır"

Экслюзивные новости

Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
16 июля 2024 г. 15:48
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
16 июля 2024 г. 13:42
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
15 июля 2024 г. 19:09
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
15 июля 2024 г. 17:57
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
15 июля 2024 г. 13:24
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
12 июля 2024 г. 17:20
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении Шахдениз
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении "Шахдениз"
12 июля 2024 г. 16:28
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
10 июля 2024 г. 14:21
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
10 июля 2024 г. 10:46
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
9 июля 2024 г. 14:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi