Экспорт нефти по БТД за 8 месяцев составил около 128 млн

По нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в январе-августе 2026 года транспортировано 127,893 млн баррелей нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкую компанию BOTAŞ, это на 11,557 млн баррелей или на 8,3% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

В августе по БТД транспортировано 15,112 млн баррелей нефти, что на 1,582 млн баррелей или на 9,5% меньше по сравнению с августом прошлого года.

Напомним, что в 2025 году по трубопроводу БТД транспортировано 206,434 млн баррелей нефти.

В настоящее время по БТД в основном транспортируется нефть, добываемая на блоке месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ), а также конденсат с месторождения "Шахдениз". Кроме того, по трубопроводу транспортируются другие объемы нефти и конденсата, в том числе из Туркменистана и Казахстана.