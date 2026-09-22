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    Экспорт нефти по БТД за 8 месяцев составил около 128 млн

    Энергетика
    • 22 сентября, 2026
    • 10:09
    Экспорт нефти по БТД за 8 месяцев составил около 128 млн

    По нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в январе-августе 2026 года транспортировано 127,893 млн баррелей нефти.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкую компанию BOTAŞ, это на 11,557 млн баррелей или на 8,3% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

    В августе по БТД транспортировано 15,112 млн баррелей нефти, что на 1,582 млн баррелей или на 9,5% меньше по сравнению с августом прошлого года.

    Напомним, что в 2025 году по трубопроводу БТД транспортировано 206,434 млн баррелей нефти.

    В настоящее время по БТД в основном транспортируется нефть, добываемая на блоке месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ), а также конденсат с месторождения "Шахдениз". Кроме того, по трубопроводу транспортируются другие объемы нефти и конденсата, в том числе из Туркменистана и Казахстана.

    Газоконденсатное месторождение Шахдениз Блок месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД)
    Türkiyə ərazisi ilə 8 ayda 128 milyon barelə yaxın BTC nefti nəql olunub
    BTC pipeline transports 127.9 million barrels of oil through Türkiye in January-August

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