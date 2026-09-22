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    Türkiyə ərazisi ilə 8 ayda 128 milyon barelə yaxın BTC nefti nəql olunub

    Energetika
    • 22 sentyabr, 2026
    • 09:49
    Türkiyə ərazisi ilə 8 ayda 128 milyon barelə yaxın BTC nefti nəql olunub

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Türkiyə ərazisi ilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) kəməri vasitəsilə 127,893 milyon barel neft nəql edilib.

    Bu barədə "Report" Türkiyənin BOTAŞ şirkətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, 2025-ci ilin ilk 8 ayı ilə müqayisədə 11,557 milyon barel və ya 8,3 % azdır.

    Təkcə avqust ayında isə bu kəmər vasitəsilə 15,112 milyon barel neft nəql edilib ki, bu da 2025-ci ilin avqust ayı ilə müqayisədə 1,582 milyon barel və ya 9,5 % azdır.

    Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Türkiyə ərazisi ilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) kəməri vasitəsilə 206,434 milyon barel neft nəql edilib.

    Qeyd edək ki, hazırda BTC boru kəməri əsasən Azərbaycandan "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokundan hasil edilən nefti və "Şahdəniz" yatağından çıxarılan kondensatı daşıyır. Bundan əlavə, BTC vasitəsilə digər xam neft və kondensat həcmləri, o cümlədən Türkmənistan və Qazaxıstan nefti də nəql olunur.

    Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) neft boru kəməri Neft nəqli Azərbaycan Türkiyə Cümhuriyyəti BOTAŞ
    Экспорт нефти по БТД за 8 месяцев составил около 128 млн
    BTC pipeline transports 127.9 million barrels of oil through Türkiye in January-August

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