Türkiyə ərazisi ilə 8 ayda 128 milyon barelə yaxın BTC nefti nəql olunub
- 22 sentyabr, 2026
- 09:49
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Türkiyə ərazisi ilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) kəməri vasitəsilə 127,893 milyon barel neft nəql edilib.
Bu barədə "Report" Türkiyənin BOTAŞ şirkətinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, 2025-ci ilin ilk 8 ayı ilə müqayisədə 11,557 milyon barel və ya 8,3 % azdır.
Təkcə avqust ayında isə bu kəmər vasitəsilə 15,112 milyon barel neft nəql edilib ki, bu da 2025-ci ilin avqust ayı ilə müqayisədə 1,582 milyon barel və ya 9,5 % azdır.
Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Türkiyə ərazisi ilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) kəməri vasitəsilə 206,434 milyon barel neft nəql edilib.
Qeyd edək ki, hazırda BTC boru kəməri əsasən Azərbaycandan "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokundan hasil edilən nefti və "Şahdəniz" yatağından çıxarılan kondensatı daşıyır. Bundan əlavə, BTC vasitəsilə digər xam neft və kondensat həcmləri, o cümlədən Türkmənistan və Qazaxıstan nefti də nəql olunur.