    Экспорт нефти по БТД в январе-феврале составил почти 31 млн баррелей

    В январе-феврале 2026 года по территории Турции по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) транспортировано 30,943 млн баррелей нефти, что на 2,675 млн баррелей или на 7,9% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкую компанию BOTAŞ.

    Согласно данным, в феврале по трубопроводу было прокачано 14,818 млн баррелей (на 7,6% меньше, чем в феврале прошлого года).

    Отметим, что в 2025 году по БТД было транспортировано 206,434 млн баррелей нефти.

    По БТД транспортируется нефть с месторождения Азери-Чыраг-Гюнешли (АЧГ), конденсат с месторождения Шахдениз, а также нефть из Туркменистана и Казахстана.

