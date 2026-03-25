Экспорт нефти по БТД в январе-феврале составил почти 31 млн баррелей
Энергетика
- 25 марта, 2026
- 09:29
В январе-феврале 2026 года по территории Турции по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) транспортировано 30,943 млн баррелей нефти, что на 2,675 млн баррелей или на 7,9% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкую компанию BOTAŞ.
Согласно данным, в феврале по трубопроводу было прокачано 14,818 млн баррелей (на 7,6% меньше, чем в феврале прошлого года).
Отметим, что в 2025 году по БТД было транспортировано 206,434 млн баррелей нефти.
По БТД транспортируется нефть с месторождения Азери-Чыраг-Гюнешли (АЧГ), конденсат с месторождения Шахдениз, а также нефть из Туркменистана и Казахстана.
