Türkiyə ərazisi ilə 31 milyon barelə yaxın BTC nefti nəql olunub
- 25 mart, 2026
- 09:14
Bu ilin yanvar-fevral aylarında Türkiyə ərazisi ilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) kəməri vasitəsilə 30,943 milyon barel neft nəql edilib.
Bu barədə "Report" Türkiyənin BOTAŞ şirkətinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, 2025-ci ilin iki ayı ilə müqayisədə 2,675 milyon barel və ya 7,9 % azdır.
Təkcə fevral ayında isə bu kəmər vasitəsilə 14,818 milyon barel neft nəql edilib ki, bu da 2025-ci ilin fevral ayı ilə müqayisədə 1,229 milyon barel və ya 7,6 % azdır.
Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Türkiyə ərazisi ilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) kəməri vasitəsilə 206,434 milyon barel neft nəql edilib.
Qeyd edək ki, hazırda BTC boru kəməri əsasən Azərbaycandan "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokundan hasil edilən nefti və "Şahdəniz" yatağından çıxarılan kondensatı daşıyır. Bundan əlavə, BTC vasitəsilə digər xam neft və kondensat həcmləri, o cümlədən Türkmənistan və Qazaxıstan nefti də nəql olunur.