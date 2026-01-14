Экспорт нефти по БТД в ноябре увеличился на 10%
Энергетика
- 14 января, 2026
- 17:20
Экспорт нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в ноябре 2025 года составил в среднем 550 тыс. баррелей в сутки (б/с).
Об этом сообщает Report со ссылкой на информированные источники.
В ноябре по сравнению с октябрем экспорт по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан увеличился на 10% или на 49 тыс. б/с.
По сравнению с ноябрем 2024 года объем транспортировки нефти по БТД в ноябре 2025 года снизился на 106 тыс. б/с, или на 16%.
Напомним, что открытие трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан состоялось 13 июля 2006 года. Его протяженность составляет 1 768 км: 443 км проходит по территории Азербайджана, 249 км - по территории Грузии и 1 076 км - по территории Турции.
Последние новости
17:57
В Азербайджане усилят защиту культурного наследия на освобожденных территорияхВнутренняя политика
17:52
В ведущих музеях мира могут быть созданы уголки азербайджанской культурыВнутренняя политика
17:52
Страховой рынок Азербайджана за 2025 год вырос на 11 %Финансы
17:43
Азербайджан с 2003 года вернул из-за рубежа 36 экспонатовKультурная политика
17:42
Баку назвал соглашение США и Армении по TRIPP важным этапом реализации Вашингтонских договоренностейВнешняя политика
17:36
Азербайджан разработает план действий для нейтрализации негативной пропагандыKультурная политика
17:36
В Азербайджане подготовят словари с азербайджанского на языки ООН и тюркские языкиKультурная политика
17:33
ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в мире на 2026 годЭнергетика
17:29