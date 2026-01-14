Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Экспорт нефти по БТД в ноябре увеличился на 10%

    Энергетика
    • 14 января, 2026
    • 17:20
    Экспорт нефти по БТД в ноябре увеличился на 10%

    Экспорт нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в ноябре 2025 года составил в среднем 550 тыс. баррелей в сутки (б/с).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на информированные источники.

    В ноябре по сравнению с октябрем экспорт по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан увеличился на 10% или на 49 тыс. б/с.

    По сравнению с ноябрем 2024 года объем транспортировки нефти по БТД в ноябре 2025 года снизился на 106 тыс. б/с, или на 16%.

    Напомним, что открытие трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан состоялось 13 июля 2006 года. Его протяженность составляет 1 768 км: 443 км проходит по территории Азербайджана, 249 км - по территории Грузии и 1 076 км - по территории Турции.

    БТД Баку-Тбилиси-Джейхан нефть экспорт нефти
    Ötən ilin noyabrında BTC ilə neft ixracı 10 % artıb
    Oil exports via BTC pipeline up 16% in November

