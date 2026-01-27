Кянан Гулузаде: Иностранные туристы потратили в Азербайджане более 3 млрд манатов

Расходы иностранных туристов в Азербайджане в конвертируемой валюте за январь–ноябрь 2025 года превысили 3 млрд манатов, а расходы внутренних туристов за январь–сентябрь составили 4,5 млрд манатов.

Как сообщил Report советник председателя Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде, по предварительным оценкам, по итогам года совокупные расходы туристов превысят 9 млрд манатов. В рамках государственной программы развития туризма на 2026–2030 годы ожидается их устойчивый рост в ближайшей перспективе.

По его словам, по объему государственных расходов на развитие туризма Азербайджан занимает средние позиции в мире - 65-е место среди 119 стран. Данные основаны на Индексе развития путешествий и туризма Всемирного экономического форума за 2024 год. Показатель "государственные расходы на развитие путешествий и туризма" оценивается по 7-балльной шкале и составляет в Азербайджане 2,92 балла, тогда как среднемировой уровень равен 3,5 балла. Для сравнения, Грузия получила 3,07 балла (56-е место), Армения - 3,31 балла (51-е место).

К. Гулузаде подчеркнул, что для дальнейшего роста доходов необходимы дополнительные инвестиции. По его словам, в 2018–2024 годах Азербайджанское бюро по туризму тратило в среднем 16,7 маната на привлечение одного нового туриста, тогда как доходы в бюджет от каждого туриста составляли 94,7 маната. "Инвестиции в развитие туризма являются не только экономически выгодными, но и необходимыми. Туризм - это не только показатели и статистика, но и одна из ключевых сфер продвижения страны, ее культуры и истории на международной арене", - отметил он.