    Финансы
    • 27 января, 2026
    • 17:06
    Азербайджан и Узбекистан обменялись мнениями по вопросу киберугроз в банковском секторе

    Азербайджан и Узбекистан обсудили вопросы управления киберугрозами в банковском секторе.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), обсуждения состоялись в ходе встречи в ЦБА с делегацией Центра кибербезопасности Центрального банка Узбекистана.

    На встрече с участием советника председателя ЦБА Акифа Багирова и директора Департамента информационной и кибербезопасности Эльнура Эйвазлы состоялся обмен мнениями по совершенствованию нормативно-правовой базы в области кибербезопасности, опыту FINCERT, а также по вопросам управления киберугрозами.

    Azərbaycan Özbəkistanla kibertəhdidlərin idarə olunması ssenarilərini müzakirə edib
    Azerbaijan, Uzbekistan exchange views on cyber threats in banking sector

