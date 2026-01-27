Азербайджан и Узбекистан обменялись мнениями по вопросу киберугроз в банковском секторе
Финансы
- 27 января, 2026
- 17:06
Азербайджан и Узбекистан обсудили вопросы управления киберугрозами в банковском секторе.
Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), обсуждения состоялись в ходе встречи в ЦБА с делегацией Центра кибербезопасности Центрального банка Узбекистана.
На встрече с участием советника председателя ЦБА Акифа Багирова и директора Департамента информационной и кибербезопасности Эльнура Эйвазлы состоялся обмен мнениями по совершенствованию нормативно-правовой базы в области кибербезопасности, опыту FINCERT, а также по вопросам управления киберугрозами.
