    Другие страны
    • 27 января, 2026
    • 16:30
    В Австрии задержан мужчина за попытку угнать поезд

    В Австрии задержан гражданин Румынии, который пытался угнать поезд на городском вокзале в городе Санкт-Валентин.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал OE24.

    Отмечается, что 37-летний мужчина разбил окна локомотива молотком и проник в кабину. Далее он пытался его запустить, но не знал, как это сделать.

    При его задержании он напал на правоохранителей, в результате чего двое сотрудников пострадали.

    Avstriyada qatarı qaçırmağa cəhd edən şəxs saxlanılıb
    Man arrested in Austria for attempting to hijack train

