В Австрии задержан мужчина за попытку угнать поезд

В Австрии задержан гражданин Румынии, который пытался угнать поезд на городском вокзале в городе Санкт-Валентин.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал OE24.

Отмечается, что 37-летний мужчина разбил окна локомотива молотком и проник в кабину. Далее он пытался его запустить, но не знал, как это сделать.

При его задержании он напал на правоохранителей, в результате чего двое сотрудников пострадали.