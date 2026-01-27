В Австрии задержан мужчина за попытку угнать поезд
- 27 января, 2026
- 16:30
В Австрии задержан гражданин Румынии, который пытался угнать поезд на городском вокзале в городе Санкт-Валентин.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал OE24.
Отмечается, что 37-летний мужчина разбил окна локомотива молотком и проник в кабину. Далее он пытался его запустить, но не знал, как это сделать.
При его задержании он напал на правоохранителей, в результате чего двое сотрудников пострадали.
