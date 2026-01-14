İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Energetika
    • 14 yanvar, 2026
    • 17:24
    Ötən ilin noyabrında BTC ilə neft ixracı 10 % artıb

    2025-ci ilin noyabr ayında Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) boru kəməri ilə gündəlik neft ixracı orta hesabla 550 min barel təşkil edib.

    Oktyabr ayı ilə müqayisədə noyabr ayında BTC ilə neft nəqli 10 % və ya gündəlik 49 min barel artıb.

    2024-cü ilin noyabr ayı ilə müqayisədə 2025-ci ilin eyni dövründə boru kəməri ilə neft nəqli 16 % və ya 106 min barel azalıb.

    Xatırladaq ki, BTC-nin açılışı 2006-cı il iyul ayının 13-də baş tutub. Onun uzunluğu 1 768 kilometrdir: 443 km-i Azərbaycan, 249 km-i Gürcüstan və 1 076 km-i Türkiyədən keçir.

