    MEDİA о фейках "Царьграда": это попытка подорвать стратегический союз Баку и Анкары

    • 27 января, 2026
    • 17:01
    MEDİA о фейках Царьграда: это попытка подорвать стратегический союз Баку и Анкары

    Агентство развития медиа Азербайджана (MEDİA) осудило очередную волну дезинформации, распространяемую российским пропагандистским ресурсом "Царьград ТВ".

    Как сообщили Report в MEDİA, манипулятивные публикации "Царьграда" активно тиражируются и другими ресурсами рунета и направлены на подрыв стратегического союзничества между Азербайджаном и Турцией.

    В агентстве подчеркнули, что данные материалы не отражают реальные процессы, а их источник вызывает серьезные сомнения.

    "Мы решительно осуждаем подобную дезинформацию, нацеленную на искажение общественного мнения и нанесение ущерба стратегическому союзничеству и братству Азербайджана и Турции. Также призываем журналистов и медиаорганизации Азербайджана и Турции занять принципиальную позицию в отношении подобных фейков, не распространять неподтвержденные сведения и проявлять ответственность в деле защиты информационной среды", - говорится в заявлении MEDİA.

    Агентство также обратилось к общественности двух стран с призывом не доверять фейковым публикациям в подобных СМИ, опираться исключительно на информацию из официальных источников.

    "MEDİA и в дальнейшем продолжит эффективное сотрудничество с Департаментом по связям с общественностью Администрации президента Турции с целью предотвращения подобных инцидентов и формирования единой позиции в борьбе с дезинформацией", - добавили в агентстве.

