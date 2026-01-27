MEDİA о фейках "Царьграда": это попытка подорвать стратегический союз Баку и Анкары
Агентство развития медиа Азербайджана (MEDİA) осудило очередную волну дезинформации, распространяемую российским пропагандистским ресурсом "Царьград ТВ".
Как сообщили Report в MEDİA, манипулятивные публикации "Царьграда" активно тиражируются и другими ресурсами рунета и направлены на подрыв стратегического союзничества между Азербайджаном и Турцией.
В агентстве подчеркнули, что данные материалы не отражают реальные процессы, а их источник вызывает серьезные сомнения.
"Мы решительно осуждаем подобную дезинформацию, нацеленную на искажение общественного мнения и нанесение ущерба стратегическому союзничеству и братству Азербайджана и Турции. Также призываем журналистов и медиаорганизации Азербайджана и Турции занять принципиальную позицию в отношении подобных фейков, не распространять неподтвержденные сведения и проявлять ответственность в деле защиты информационной среды", - говорится в заявлении MEDİA.
Агентство также обратилось к общественности двух стран с призывом не доверять фейковым публикациям в подобных СМИ, опираться исключительно на информацию из официальных источников.
"MEDİA и в дальнейшем продолжит эффективное сотрудничество с Департаментом по связям с общественностью Администрации президента Турции с целью предотвращения подобных инцидентов и формирования единой позиции в борьбе с дезинформацией", - добавили в агентстве.