    В Грузии задержан азербайджанец, подозреваемый в убийстве жены

    Происшествия
    • 27 января, 2026
    • 17:05
    В Грузии задержан азербайджанец, подозреваемый в убийстве жены

    В селе Земо Карабулахи (Верхний Карабулах) муниципалитета Дманиси в Грузии произошло убийство.

    Как сообщает грузинское бюро Report, подозреваемый в совершении преступления муж погибшей задержан сотрудниками правоохранительных органов.

    По предварительным данным, перед трагедией между супругами произошел конфликт. Женщина была убита с применением холодного оружия.

    В Министерстве внутренних дел Грузии сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 11 Уголовного кодекса, предусматривающей умышленное убийство члена семьи при отягчающих обстоятельствах.

    Следственные мероприятия продолжаются.

    Лента новостей