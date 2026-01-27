В Грузии задержан азербайджанец, подозреваемый в убийстве жены

В селе Земо Карабулахи (Верхний Карабулах) муниципалитета Дманиси в Грузии произошло убийство.

Как сообщает грузинское бюро Report, подозреваемый в совершении преступления муж погибшей задержан сотрудниками правоохранительных органов.

По предварительным данным, перед трагедией между супругами произошел конфликт. Женщина была убита с применением холодного оружия.

В Министерстве внутренних дел Грузии сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 11 Уголовного кодекса, предусматривающей умышленное убийство члена семьи при отягчающих обстоятельствах.

Следственные мероприятия продолжаются.