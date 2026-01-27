В Грузии задержан азербайджанец, подозреваемый в убийстве жены
Происшествия
- 27 января, 2026
- 17:05
В селе Земо Карабулахи (Верхний Карабулах) муниципалитета Дманиси в Грузии произошло убийство.
Как сообщает грузинское бюро Report, подозреваемый в совершении преступления муж погибшей задержан сотрудниками правоохранительных органов.
По предварительным данным, перед трагедией между супругами произошел конфликт. Женщина была убита с применением холодного оружия.
В Министерстве внутренних дел Грузии сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 11 Уголовного кодекса, предусматривающей умышленное убийство члена семьи при отягчающих обстоятельствах.
Следственные мероприятия продолжаются.
