Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    В Азербайджане назначены два новых заместителя министра сельского хозяйства

    АПК
    • 27 января, 2026
    • 17:02
    В Азербайджане назначены два новых заместителя министра сельского хозяйства

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжения о назначении двух новых заместителей министра сельского хозяйства Меджнуна Мамедова.

    Как сообщает Report, на должности замминистра назначены Сеймур Сафарли и Заур Алиев.

    Сеймур Сафарли ранее занимал руководящие посты в государственных структурах и аграрных компаниях, в том числе в ООО "Азершекер". До нынешнего назначения он работал начальником отдела организации и мониторинга растениеводства Минсельхоза.

    Заур Алиев работал в агропарках и частном секторе, занимался реализацией и координацией сельскохозяйственных проектов, возглавлял ООО "Yalama Aqropark".

    министр сельского хозяйства заместители министра назначение на должность распоряжение президента Минсельхоз
    Фото
    Məcnun Məmmədova iki yeni müavin təyin edilib

    Последние новости

    18:27

    В Азербайджане подготовят интерактивную карту-схему на основе мониторингов на Каспии

    Экология
    18:24

    Али Асадов: Загрязнение Бакинской бухты усиливается из-за антропогенного воздействия

    Экология
    18:15

    Объявлен график приема граждан в Администрации президента на февраль

    Внутренняя политика
    18:03

    Бакметрополитен обсудил перспективы сотрудничества с китайским банком

    Инфраструктура
    17:51

    Число погибших из-за схода оползня в Индонезии возросло до 48 человек

    Другие страны
    17:47

    МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за высказываний Зеленского

    Другие страны
    17:39

    Посол Италии в Тегеране вызвана в МИД Ирана из-за заявлений о КСИР

    В регионе
    17:38
    Фото

    Азербайджан и Турция подписали меморандум о сотрудничестве в сфере железных дорог

    Инфраструктура
    17:31

    В Азербайджане сменился директор Центра обеспечения здравоохранения

    Здоровье
    Лента новостей