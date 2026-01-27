В Азербайджане назначены два новых заместителя министра сельского хозяйства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжения о назначении двух новых заместителей министра сельского хозяйства Меджнуна Мамедова.

Как сообщает Report, на должности замминистра назначены Сеймур Сафарли и Заур Алиев.

Сеймур Сафарли ранее занимал руководящие посты в государственных структурах и аграрных компаниях, в том числе в ООО "Азершекер". До нынешнего назначения он работал начальником отдела организации и мониторинга растениеводства Минсельхоза.

Заур Алиев работал в агропарках и частном секторе, занимался реализацией и координацией сельскохозяйственных проектов, возглавлял ООО "Yalama Aqropark".