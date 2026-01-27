Зима испытаний: фоторепортаж из Киева, переживающего энергетический кризис
- 27 января, 2026
- 16:41
В столице Украины Киеве уже четвертую неделю продолжается кризис в энергетической сфере, связанный с сильными морозами и атаками России по критической инфрастуктуре.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, температура в Киеве не поднимается выше -5 градусов, регулярно идет снег.
Согласно данным Киевской городской военной администрации, в результате последовательных ударов российской армии в Дарницком, Харьковском, Деснянском, Голосеевском, Шевченковском, Соломенском и Святошинском районах украинской столицы наблюдаются серьезные перебои с электроснабжением.
В целом в 2004 многоквартирных жилых домах до сих пор не восстановлено теплоснабжение.
