Зима испытаний: фоторепортаж из Киева, переживающего энергетический кризис

В столице Украины Киеве уже четвертую неделю продолжается кризис в энергетической сфере, связанный с сильными морозами и атаками России по критической инфрастуктуре.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, температура в Киеве не поднимается выше -5 градусов, регулярно идет снег.

Согласно данным Киевской городской военной администрации, в результате последовательных ударов российской армии в Дарницком, Харьковском, Деснянском, Голосеевском, Шевченковском, Соломенском и Святошинском районах украинской столицы наблюдаются серьезные перебои с электроснабжением.

В целом в 2004 многоквартирных жилых домах до сих пор не восстановлено теплоснабжение.