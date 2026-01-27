Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидается сильный ветер.

Как сообщает Report, в связи с этим Национальная служба гидрометеорологии объявила желтое предупреждение.

Согласно информации, в Хызы, Шабране, Хачмазе, Губе, Гусаре, Сиязане, Гобустане будет дуть западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.