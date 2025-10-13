Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Экспорт нефти по БТД в августе вырос на 7%

    Энергетика
    • 13 октября, 2025
    • 16:29
    Экспорт нефти по БТД в августе вырос на 7%

    Экспорт нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в августе 2025 года составил в среднем 551 тыс. баррелей в сутки (б/с).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на информированные источники.

    В августе по сравнению с июлем экспорт по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан вырос на 7% или на 34 тыс. б/с.

    По сравнению с августом 2024 года объем транспортировки нефти по БТД в августе текущего года сократился на 3% или на 18 тыс. б/с.

    Напомним, что открытие трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан состоялось 13 июля 2006 года. Его протяженность составляет 1 768 км: 443 км проходит по территории Азербайджана, 249 км - по территории Грузии и 1 076 км - по территории Турции.

    Баку-Тбилиси-Джейхан нефть
    Avqustda BTC ilə neft ixracı 7 % artıb

    Последние новости

    16:49

    Сохранен прогноз роста добычи нефти в странах ОПЕК+ в 2025 году

    Энергетика
    16:42

    В Карабахе и Восточном Зангезуре будет проведена геологическая оценка

    Инфраструктура
    16:41

    Азербайджан в сентябре отставал от квоты ОПЕК+ на 91 тыс. б/с

    Энергетика
    16:41

    В Хачмазе на побережье Каспия обнаружены трупы тюленей

    Происшествия
    16:38

    Рамин Мамедов: Карабах и Восточный Зангезур превращаются в центр образования и культуры

    Внутренняя политика
    16:35

    Ермак: Наша делегация в США обсудит укрепление ПВО, энергетику и санкции против РФ

    В регионе
    16:31

    В РФ Кара-Мурзу и экс-депутата внесли в список террористов - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    16:29

    Экспорт нефти по БТД в августе вырос на 7%

    Энергетика
    16:27

    Проект Euronews и Бюро по туризму Азербайджана стартовал репортажем об Ивановке

    Туризм
    Лента новостей