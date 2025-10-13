Экспорт нефти по БТД в августе вырос на 7%

Экспорт нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в августе 2025 года составил в среднем 551 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Об этом сообщает Report со ссылкой на информированные источники.

В августе по сравнению с июлем экспорт по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан вырос на 7% или на 34 тыс. б/с.

По сравнению с августом 2024 года объем транспортировки нефти по БТД в августе текущего года сократился на 3% или на 18 тыс. б/с.

Напомним, что открытие трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан состоялось 13 июля 2006 года. Его протяженность составляет 1 768 км: 443 км проходит по территории Азербайджана, 249 км - по территории Грузии и 1 076 км - по территории Турции.