Avqustda BTC ilə neft ixracı 7 % artıb
Energetika
- 13 oktyabr, 2025
- 16:27
Bu ilin avqust ayında Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) boru kəməri ilə gündəlik neft ixracı orta hesabla 551 min barel təşkil edib.
"Report" bu barədə məlumatlı mənbələrə istinadən xəbər verir.
İyul ayı ilə müqayisədə iyul ayında BTC ilə neft nəqli 7 % və ya gündəlik 34 min barel çoxdur.
2024-cü ilin avqust ayı ilə müqayisədə bu ilin eyni dövründə boru kəməri ilə neft nəqli 3 % və ya 18 min barel azalıb.
Xatırladaq ki, BTC-nin açılışı 2006-cı il iyul ayının 13-də baş tutub. Onun uzunluğu 1 768 kilometrdir: 443 km-i Azərbaycan, 249 km-i Gürcüstan və 1 076 km-i Türkiyədən keçir.
